Covid, in Campania calano i contagi e i ricoveri in terapia intensiva (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano a calare, in Campania, i contagi. Secondo il Bollettino della Regione Campania, sono 499 i neo positivi al Covid su 4201 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 13,97%, oggi a fronte anche di un numero inferiore di test, è pari alll'11,87%. Un decesso nelle ultime 48 ore; tre deceduti in precedenza ma registrati ieri. calano anche i ricoveri in intensiva con 8 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); in degenza c'è invece un aumento con 277 posti letto occupati (+13 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

