Vuelta a España 2022, Remco Evenepoel limita i danni nei due tapponi più duri. E il percorso della terza settimana gli sorride… (Di domenica 4 settembre 2022) “Non c’è niente di cui preoccuparsi. Ora devo riprendermi e cercare di sopravvivere alla tappa di domenica”. Parole di Remco Evenepoel, che la famosa tappa di domenica l’ha superata, anche senza particolari patemi. Oggi, nella quindicesima frazione della Vuelta a España 2022, il leader della classifica generale sull’arrivo in salita di Sierra Nevada, uno dei più ostici di tutto il Grande Giro, ha pagato solamente 15” sul finale al primo dei rivali, Primoz Roglic, riuscendo a conservare dunque ancora un bottino importante. Il belga della Quick-Step Alpha Vinyl Team alla vigilia della terza settimana ha 1’34” sullo sloveno, tre volte campione in carica, che è a caccia di una rimonta clamorosa. Il trend ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) “Non c’è niente di cui preoccuparsi. Ora devo riprendermi e cercare di sopravvivere alla tappa di domenica”. Parole di, che la famosa tappa di domenica l’ha superata, anche senza particolari patemi. Oggi, nella quindicesima frazione, il leaderclassifica generale sull’arrivo in salita di Sierra Nevada, uno dei più ostici di tutto il Grande Giro, ha pagato solamente 15” sul finale al primo dei rivali, Primoz Roglic, riuscendo a conservare dunque ancora un bottino importante. Il belgaQuick-Step Alpha Vinyl Team alla vigiliaha 1’34” sullo sloveno, tre volte campione in carica, che è a caccia di una rimonta clamorosa. Il trend ...

