"Non mi lavo mai la faccia": l'attrice confessa senza pudore (Di domenica 4 settembre 2022) La celebre attrice lo ha finalmente ammesso, ma la sua confessione ha lasciato spiazzati i suoi milioni di fan. l'attrice ha appena rivelazione qualcosa che non ci saremmo mai aspettati da un'attrice del suo calibro. Una bellezza naturale, la sua, un talento strepitoso e finora ha nascosto un sorprendente segreto. Foto da @instylemagazine l'attrice in questione è Cameron Diaz, che ha da poco compiuto 50 anni. Una donna che non dimostra assolutamente la sua età e a quanto pare deve ringraziare la sua routine di bellezza, che ha sorpreso un po' tutti. Una bellezza tutta naturale Cameron Diaz sta ridefinendo gli standard di bellezza per se stessa a 50 anni e questo a quanto pare include anche lavarsi raramente la faccia. l'attrice pluripremiata ha ammesso di non fare nulla al suo viso "Non mi lavo mai la faccia".

