Formia | minaccia il proprietario di un bar con un coltello da cucina | denunciato 

(Di sabato 3 settembre 2022)– A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati. Nello specifico, i militari del N.O.RM. – Sez. Radiomobile hanno denunciato un uomo di origini albanesi cl. 1974 che, dopo averto il gestore di un noto bar di, è stato trovato in possesso di undadella lunghezza di 35 centimetri. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui ...

Una discussione per futili motivi e minacce. Minacce di botte al gestore di un noto bar di Formia. Cosa è successo È successo il parapiglia nel locale, molto frequentato di Formia, dove i clienti si s ...
FORMIA – A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Cassino una ...