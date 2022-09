“Ecco come sono ora”. Federico Fashion Style dopo l’intervento estetico: “Non mi piacevo” (Di venerdì 2 settembre 2022) Federico Fashion Style si è operato. Il celebre hair stylist dei personaggi famosi ha annunciato ai suoi fan di essersi sottoposto ad una addominoplastica e una liposuzione. Si è trattata di un’operazione per togliere pelle e grasso in eccesso nella zona addominale. Da tempo il 32enne di Anzio, il cui vero nome è Federico Lauri, meditava di fare questo passo e alla fine si è deciso. E oggi si dice soddisfatto dell’intervento chirurgico. Federico Fashion Style si è aperto e ha raccontato un disagio che aveva da molti anni. “Vi voglio tranquillizzare sto benissimo , ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo.. In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 settembre 2022)si è operato. Il celebre hair stylist dei personaggi famosi ha annunciato ai suoi fan di essersi sottoposto ad una addominoplastica e una liposuzione. Si è trattata di un’operazione per togliere pelle e grasso in eccesso nella zona addominale. Da tempo il 32enne di Anzio, il cui vero nome èLauri, meditava di fare questo passo e alla fine si è deciso. E oggi si dice soddisfatto delchirurgico.si è aperto e ha raccontato un disagio che aveva da molti anni. “Vi voglio tranquillizzare sto benissimo , ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo.. In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo nonmai riuscito a togliere nella ...

