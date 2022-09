Si tuffa dopo grigliata, 42enne muore annegato nell'Agrigentino (Di giovedì 1 settembre 2022) AGI - Un quarantaduenne è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago Gibbesi, a Naro, nell'Agrigentino. L'uomo, di origine rumena, Alin Marian Balan, aveva deciso di fare il bagno dopo una grigliata con amici e parenti. Balan si è inabbissato a circa 60 metri dalla riva e non è più riemerso. La salma, alcune ore dopo, è stata recuperata dai vigili del fuoco sommozzatori di Palermo. Leggi su agi (Di giovedì 1 settembre 2022) AGI - Un quarantaduenne è mortoessersito nel lago Gibbesi, a Naro,. L'uomo, di origine rumena, Alin Marian Balan, aveva deciso di fare il bagnounacon amici e parenti. Balan si è inabbissato a circa 60 metri dalla riva e non è più riemerso. La salma, alcune ore, è stata recuperata dai vigili del fuoco sommozzatori di Palermo.

