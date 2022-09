Più amministratori possono cancellare i messaggi WhatsApp di tutti | come verificare

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 1 settembre 2022) Sempre piùprocedere ora alla cancellazione deidii partecipanti ad un gruppo grazie all’ultima beta Android 2.22.19.17. La funzione era apparsa per prima nella versione di test sul Play Store 2.22.17.12 ma solo pochissimi avevano potuto provarla. La sperimentazione ora è ampliata decisamente ed è per questo che in questo approfondimento verrà chiarito anchel’eventuale disponibilità di questa opzione. Potere agliSembra davvero che glidi un gruppo, almeno da questo momento in poi, potranno davvero godere di un maggiore potere di controllo su quanto condiviso dai membri di un proprio gruppo. In pratica, nel caso in cui qualche ...