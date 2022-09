Marijuana in casa con allaccio abusivo, coppia arrestata (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Sebastiano al Vesuvio (Na) – In casa coltivavano una pianta di Marijuana alimentandola con allaccio abusivo alla rete elettrica: un uomo e una donna conviventi, percettori di reddito di cittadinanza, già noti alle forze dell’ ordine sono stati arrestati. L’episodio e’ avvenuto a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri della locale Stazione hanno rinvenuto e sequestrato una pianta di Marijuana alta circa 3 metri irrigata con un allaccio abusivo alla rete elettrica. La pianta era in coltivazione e alimentata con un sistema automatico collegato al contatore che segnava solo il 30% dei consumi reali. A Portici (Napoli) un 47enne del posto già noto alle forze dell’ ordine è stato notato dai ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Sebastiano al Vesuvio (Na) – Incoltivavano una pianta dialimentandola conalla rete elettrica: un uomo e una donna conviventi, percettori di reddito di cittadinanza, già noti alle forze dell’ ordine sono stati arrestati. L’episodio e’ avvenuto a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri della locale Stazione hanno rinvenuto e sequestrato una pianta dialta circa 3 metri irrigata con unalla rete elettrica. La pianta era in coltivazione e alimentata con un sistema automatico collegato al contatore che segnava solo il 30% dei consumi reali. A Portici (Napoli) un 47enne del posto già noto alle forze dell’ ordine è stato notato dai ...

SkyTG24 : Napoli, marijuana in casa con allaccio abusivo: coppia arrestata - Capuaonline : Maddaloni. Quarantaquattrenne sorpreso in casa con marijuana, piantine ed un kit per la coltivazione dello stupefac… - giannigosta : Quarantaquattrenne sorpreso in casa con marijuana, piantine ed un kit per la coltivazione dello stupefacente. Denun… - TeleradioNews : Quarantaquattrenne sorpreso in casa con marijuana, piantine ed un kit per la coltivazione dello stupefacente. Denun… - TeleradioNews : Maddaloni. Deteneva tutto l'occorrente per coltivare marjuana: denunciato 44enne - MADDALONI (CE). QUARANTAQUATT… -