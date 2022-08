**Energia: Calenda a Meloni, 'ok a vederci lunedì, serve proposta congiunta'** (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "La Meloni ha proposto di vederci lunedì. Io dico sì. Vediamoci in Parlamento lunedì, sediamoci due ore insieme e cerchiamo di fare una proposta congiunta perchè questa è un'emergenza nazionale e va affrontata da tutte le forze politiche con responsabilità. Anche perchè Draghi è stato sfiduciato e quindi ha bisogno del nostro supporto". Così Carlo Calenda al Tg1. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Laha proposto di. Io dico sì. Vediamoci in Parlamento, sediamoci due ore insieme e cerchiamo di fare unaperchè questa è un'emergenza nazionale e va affrontata da tutte le forze politiche con responsabilità. Anche perchè Draghi è stato sfiduciato e quindi ha bisogno del nostro supporto". Così Carloal Tg1.

