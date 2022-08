Izzo-Atalanta, i nerazzurri trattano il difensore del Toro (Di martedì 30 agosto 2022) L’Atalanta sta trattando fortemente Armando Izzo per coprire al meglio la difesa nerazzurra. La situazione con il Toro La situazione Palomino e l’infortunio di Djimsiti hanno rivalutato completamente l’Atalanta in difesa. Ora i nerazzurri stanno valutando una possibile entrata di un giocatore sulla retroguardia: su tutti Armando Izzo. Attualmente risulta che la Dea stia provando a vedere quanto possa essere concreta la possibilità d’acquisto del difensore granata (già allenato da Gasperini ai tempi del Genoa). Situazione da monitorare, considerando che il Torino lo cederà a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) L’sta trattando fortemente Armandoper coprire al meglio la difesa nerazzurra. La situazione con ilLa situazione Palomino e l’infortunio di Djimsiti hanno rivalutato completamente l’in difesa. Ora istanno valutando una possibile entrata di un giocatore sulla retroguardia: su tutti Armando. Attualmente risulta che la Dea stia provando a vedere quanto possa essere concreta la possibilità d’acquisto delgranata (già allenato da Gasperini ai tempi del Genoa). Situazione da monitorare, considerando che il Torino lo cederà a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

