Bce e Fed affilano le armi. Per i BTp l’asta più costosa da oltre 8 anni

GianPieroCroppo : RT @OGiannino: Ripassino per nostri ascoltatori sulle attese messianiche relative a 'separiamo prezzo elettrico e prezzo gas', dopo il fall… - OGiannino : Ripassino per nostri ascoltatori sulle attese messianiche relative a 'separiamo prezzo elettrico e prezzo gas', dop… - Alessan72994896 : RT @cavicchioli: Oggi il problema sui mercati sono le dichiarazioni delle banche centrali (Fed ma anche BCE), e lo scenario economico USA:… - cavicchioli : Oggi il problema sui mercati sono le dichiarazioni delle banche centrali (Fed ma anche BCE), e lo scenario economic… - MikeAnblips : @AlienoGentile la pendenza con cui il CPI cresce, giusto? È questo quello che FED/BCE tentano di controllare, oppur… -

"I mercati sono così concentrati sullache un numero di posti di lavoro troppo forte venerdì ... Il calo è arrivato dopo che il policy maker della, oltre che governatore della banca centrale ...Indicazioni forti che supportano la possibilità di unaancora aggressiva nell'alzare i tassi. ... Domani forte attesa per i dati sull'inflazione dell'area euro con i falchi dellache premono per ...Dati economici più forti delle attese rilanciano l’ipotesi di aumenti dei tassi più marcati a settembre. Frenano le Borse, salgono i rendimenti e aumenta la «bolletta» per il Tesoro.Le Borse sono in consolidamento su dei livelli considerati tutto sommato accettabili per questa dinamica correttiva. La view di Emanuele Rigo.