Traffico Roma del 29-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione incidente Concorde sulla A1Napoli tra Colleferro e Valmontone in direzione della capitale ancora disagi sulla Cassia bis penalizzata dai lavori in corso rallentamenti tra via Casal de ceveri e raccordo in direzione centro in città diverse gli incidenti segnalati al momento della polizia locale sul ponte Guglielmo Marconi all’altezza del Lungotevere degli Inventori in via Prenestina attività di largo Irpinia è lungo via Vittorio Bachelet all’incrocio con via Vicenza nel quartiere Trieste risolto l’incidente di via di Villa Ada riaperto il tratto in precedenza ha chiuso tra via Benaco e via Lariana Aurelio per lavori idrici d’urgenza arresta chiusa via Paolo II e fino al 11 settembre nel rione Prati divieto di transito in via Col di Lana da via Monte Zebio a viale Mazzini per un evento culturale di queste ...