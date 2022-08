Terrore per Aubameyang: l’attaccante del Barcellona rapinato e colpito a sprangate (Di lunedì 29 agosto 2022) Momenti di grande paura per Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante protagonista di una buona carriera. Attualmente gioca con la maglia del Barcellona. Le ultime ore sono state di grande Terrore per il calciatore, l’ex Arsenal è stato picchiato e minacciato. Secondo quanto riporta El Pais che cita fonti della Polizia, Aubameyang è stato picchiato, minacciato con armi e sbarre di ferro e derubato nella sua casa a Barcellona. I quattro ladri, incappucciati, sono entrati nell’abitazione dal giardino. Il calciatore e la moglie sono stati legati e tenuti a terra per un’ora. Non è la prima volta che questo tipo di atto criminale si verifica a Barcellona. Diversi calciatori del Barcellona hanno subito rapine, l’ultimo episodio riguarda Robert Lewandowski, derubato di un ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) Momenti di grande paura per Pierre-Emerick, attaccante protagonista di una buona carriera. Attualmente gioca con la maglia del. Le ultime ore sono state di grandeper il calciatore, l’ex Arsenal è stato picchiato e minacciato. Secondo quanto riporta El Pais che cita fonti della Polizia,è stato picchiato, minacciato con armi e sbarre di ferro e derubato nella sua casa a. I quattro ladri, incappucciati, sono entrati nell’abitazione dal giardino. Il calciatore e la moglie sono stati legati e tenuti a terra per un’ora. Non è la prima volta che questo tipo di atto criminale si verifica a. Diversi calciatori delhanno subito rapine, l’ultimo episodio riguarda Robert Lewandowski, derubato di un ...

