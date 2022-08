Simone Sperduti | folla immensa ai funerali del 19enne travolto e ucciso dal poliziotto ubriaco

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il concorso per diventare vigile del fuoco, le uscite con gli amici, il tifo per la Roma. Tutto questo non sarà più possibile perché, che avrebbe compiuto 20 anni a dicembre, mercoledì mattina, mentre andava al lavoro, è statoda un’auto. Lui, che viaggiava a bordo dello scooter Honda SH 300 sulla Prenestina, è stato investito da una Opel Meriva: alla guida un poliziotto di 46 anni risultato essere ubriaco e drogato, che ora è in carcere con l’accusa di omicidio stradale aggravato. IdiProprio questa mattina a Roma, nella parrocchia del Santissimo Sacramento in largo Agosta, si sono tenuti idel, che sognava di diventare vigile del fuoco come il papà. Una ...

