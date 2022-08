Punti patente, come funziona: i modi per controllare (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – patente di guida, come si fa a verificare quanti Punti abbiamo? Le strade percorribili sono tre ricorda la Studio Cataldi. Innanzitutto, è possibile registrarsi gratuitamente sul portale dell’automobilista, creato con il patrocinio del ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. La registrazione richiede l’inserimento di alcuni dati necessari per identificare correttamente il richiedente. In particolare vengono richiesti il nome, il cognome e il codice fiscale. Occorre inoltre inserire la propria data di nascita, l’indirizzo di residenza e il numero della patente. Un ultimo dato richiesto è l’indirizzo email, sul quale si riceverà la conferma di creazione dell’account. Eseguita la registrazione, si potrà in pochi istanti verificare il saldo dei propri Punti. Ma non solo: il portale ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) –di guida,si fa a verificare quantiabbiamo? Le strade percorribili sono tre ricorda la Studio Cataldi. Innanzitutto, è possibile registrarsi gratuitamente sul portale dell’automobilista, creato con il patrocinio del ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. La registrazione richiede l’inserimento di alcuni dati necessari per identificare correttamente il richiedente. In particolare vengono richiesti il nome, il cognome e il codice fiscale. Occorre inoltre inserire la propria data di nascita, l’indirizzo di residenza e il numero della. Un ultimo dato richiesto è l’indirizzo email, sul quale si riceverà la conferma di creazione dell’account. Eseguita la registrazione, si potrà in pochi istanti verificare il saldo dei propri. Ma non solo: il portale ...

telodogratis : Punti patente, come funziona: i modi per controllare - GIANNI6211 : Chiedo alla stradale e alla motorizzazione quanti punti della patente hanno tolto ai coglioni che viaggiano sempre… - News24_it : Punti patente, come funziona: i modi per controllare - lifestyleblogit : Punti patente, come funziona: i modi per controllare - - pleccese : Punti patente, come funziona: i modi per controllare ??Leggi di più su -