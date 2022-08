Pavel Nedved nella bufera per alcuni video | cosa sta accadendo

(Di lunedì 29 agosto 2022) L’ex calciatore nell’occhio del ciclone L’ultima apparizione pubblica diè stata in occasione dei sorteggi di Champions League. Poi l’ex calciatore è tornato a Torino per vedere la Juve contro la Roma. Da qualche ora però si parla del ceco per altre ragioni. Sono infatti diventati virali deidell’attuale vicepresidente del club bianconero. Iimmortalanoin atteggiamenti intimi con tre donne. L’ex calciatore della Juventus è stato ripreso in un locale a ballare in maniera intima e ravvicinata con una donna. Risate, movimenti sinuosi e divertimento: peccato il tutto sia stato ripreso e poi diffuso. Leggi anche: Furia Spalletti dopo Napoli – Fiorentina: «Insulti a mia madre durante il match» #:Per la diffusione nelle ultime ore di un ...

juventusfc : Le parole di Pavel Nedved dopo il sorteggio di @championsleague ??? #UCLdraw - DocThomas : Qualcuno gentilmente mi linka il video di Pavel Nedved sbronzo che barcolla? Grazie. - DrFarah76915153 : Nedved ubriaco, palpa il seno di una donna! Ecco il video mentre balla con tre ragazze Pavel Nedved virale in rete… - ilariofanto0 : RT @BDoltri: Al di la del post pre partita, evito da anni di parlare di calcio, qui. Detto questo, se sei gobbo, sono 4/5 quelli cui non pu… - gianchitosca : RT @ColpogobboYtube: Lo dico? Lo dico: il moralismo su PAVEL #NEDVED mi fa più ribrezzo dei video stessi. -

nella bufera. Sembrava un weekend di solita routine per il vicepresidente della Juventus, ma così non è stato. Nella tarda serata di domenica il suo nome è diventato di tendenza sui ...I video social diripreso in comportamenti non propriamente consoni al ruolo di dirigente di una squadra di calcio di blasone e di livello internazionale come la Juventus hanno scatenato la reazione degli ... Pavel Nedved e il labiale di Mancini: "Lo so", un'ipotesi clamorosa Alcuni filmini privati bollenti di Pavel Nedved sono finiti in rete. L’ex calciatore e attuale vicepresidente della Juventus è diventato virale con i suoi filmati che lo mostrano in atteggiamenti inti ...Un uomo barcolla nella notte torinese, in abito blu e capelli lunghi biondi. Da domenica notte questo filmato passa di telefonino in telefonino, ma l’identità di quell’uomo - che non si gira mai verso ...