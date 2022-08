Paola Turci ricoverata in ospedale: il messaggio della moglie (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ricovero di Paola Turci Paola Turci ha dovuto annullare il concerto che doveva tenere questa sera, lunedì 29 agosto, presso l’Arena San Domenico. All’evento avrebbero dovuto anche prendere parte Danilo Rossi, Stefano Nanni, l’Orchstra Maderna e gli studenti di Canova. Ma che cosa è successo? Purtroppo la cantante è stata vittima di un incidente. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ricovero diha dovuto annullare il concerto che doveva tenere questa sera, lunedì 29 agosto, presso l’Arena San Domenico. All’evento avrebbero dovuto anche prendere parte Danilo Rossi, Stefano Nanni, l’Orchstra Maderna e gli studenti di Canova. Ma che cosa è successo? Purtroppo la cantante è stata vittima di un incidente. L'articolo proviene da Novella 2000.

magianni2021 : Amici, io ricordo Paola Turci e Saviano. Ma sicuramente altri avranno scritto che se vince la destra andranno via d… - tempoweb : Paura per #PaolaTurci: 'trauma cranico'. Cosa è successo, concerto annullato #pascale #musica #29agosto… - AllMusicItalia : Incidente in mare per Paola Turci. La cantautrice e la moglie, Francesca Pascale, hanno rassicurato i fan sui socia… - oggisettimanale : Paola #Turci in ospedale: “Ne avrò per qualche giorno”. Francesca #Pascale: 'Il peggio è passato, ti amo'.… -