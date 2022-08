Piazza Affari, gli utili corrono ancora. Frenata rimandata al 2023 (Di domenica 28 agosto 2022) Nel primo semestre crescita del 62% grazie agli extra-profitti del settore energia. Ma si difendono bene anche industriali e banche. Intermonte prevede +28% per l’intero 2022 e -6,3% per il prossimo anno. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 28 agosto 2022) Nel primo semestre crescita del 62% grazie agli extra-profitti del settore energia. Ma si difendono bene anche industriali e banche. Intermonte prevede +28% per l’intero 2022 e -6,3% per il prossimo anno.

