Lecce, Trinchera: «Umtiti una genialata, non riuscivo a crederci» (Di domenica 28 agosto 2022) Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha parlato dell’arrivo di Samuel Umtiti in giallorosso: le dichiarazioni Stefano Trinchera ha parlato a Dazn prima di Lecce-Empoli. LE PAROLE – «Devo dire che è stata una genialata di Corvino (Umtiti ndr.), quando mi ha rivelato questa idea stentavo a crederci. Poi grazie alle sue relazioni a livello internazionale siamo riusciti a realizzare un grande colpo di mercato, un calciatore incredibile è venuto a Lecce». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Stefano, direttore sportivo del, ha parlato dell’arrivo di Samuelin giallorosso: le dichiarazioni Stefanoha parlato a Dazn prima di-Empoli. LE PAROLE – «Devo dire che è stata unadi Corvino (ndr.), quando mi ha rivelato questa idea stentavo a. Poi grazie alle sue relazioni a livello internazionale siamo riusciti a realizzare un grande colpo di mercato, un calciatore incredibile è venuto a». L'articolo proviene da Calcio News 24.

OfficialUSLecce : #Umtiti Incontro in sede con il presidente Sticchi Damiani, il vicepresidente Liguori, il responsabile dell'AT Cor… - CalcioNews24 : Il ds del #Lecce torna sull'acquisto di #Umtiti ??? - tuttalasquadra : RT @OfficialUSLecce: #Umtiti Incontro in sede con il presidente Sticchi Damiani, il vicepresidente Liguori, il responsabile dell'AT Corvin… - LandaJauna : RT @OfficialUSLecce: #Umtiti Incontro in sede con il presidente Sticchi Damiani, il vicepresidente Liguori, il responsabile dell'AT Corvin… - feriawan24 : RT @OfficialUSLecce: #Umtiti Incontro in sede con il presidente Sticchi Damiani, il vicepresidente Liguori, il responsabile dell'AT Corvin… -