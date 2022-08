Monza-Udinese 1-2, Sottil: “Vittoria meritata, ci tenevo tanto” (Di venerdì 26 agosto 2022) “tenevo tanto a questa Vittoria. È un segnale importante al campionato. È la mia prima Vittoria in Serie A, non è facile vincere qui”. Lo ha detto Andrea Sottil dopo la Vittoria dell’Udinese sul campo del Monza per 2-1 nella terza giornata di Serie A. “La squadra ha fatto una buona gara e ha meritato questa Vittoria – ha spiegato a Dazn -. Abbiamo avuto quattro situazioni nette da gol e due le abbiamo sfruttate. Pereyra ha fatto una gara straordinaria, bene anche Beto. E il gol arriverà per Deulofeu”. Alla fine un colloquio con Stroppa: “Gli ho detto che contro lui non avevo mai vinto. È una persona splendida, sono convinto che farà bene”. La quarta giornata presenta la sfida contro la Fiorentina di Riccardo ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) “a questa. È un segnale importante al campionato. È la mia primain Serie A, non è facile vincere qui”. Lo ha detto Andreadopo ladell’sul campo delper 2-1 nella terza giornata di Serie A. “La squadra ha fatto una buona gara e ha meritato questa– ha spiegato a Dazn -. Abbiamo avuto quattro situazioni nette da gol e due le abbiamo sfruttate. Pereyra ha fatto una gara straordinaria, bene anche Beto. E il gol arriverà per Deulofeu”. Alla fine un colloquio con Stroppa: “Gli ho detto che contro lui non avevo mai vinto. È una persona splendida, sono convinto che farà bene”. La quarta giornata presenta la sfida contro la Fiorentina di Riccardo ...

