Milan-Bologna, Pioli: “L’atteggiamento è quello giusto, potrebbe esserci De Ketelaere dall’inizio” (Di venerdì 26 agosto 2022) Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro il Bologna, valido per la terza giornata della Serie A 2022/2023. Il tecnico dei rossoneri come prima cosa si è soffermato sul match pareggiato a Bergamo: “Mi importa la mentalità. I ragazzi sanno di aver fatto una buona prestazione, ma sono dispiaciuti. Ci sono cose buone e meno buone. Bisogna pensare a domani ora, il Bologna è stato l’ultimo a non farci vincere l’anno scorso”. Sui cinque gol subiti nelle prime due partite in campionato: “Dobbiamo migliorare lì, ma non solo. Abbiamo preso tre gol brutti, di testa due e un autogol. Non possiamo pensare di non concedere nulla, ma chi prende meno gol ha più possibilità di vincere. Però sabato potevamo vincere sfruttando le occasioni. Sono bilanciate le cose: più determinazione davanti e più ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Stefanoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro il, valido per la terza giornata della Serie A 2022/2023. Il tecnico dei rossoneri come prima cosa si è soffermato sul match pareggiato a Bergamo: “Mi importa la mentalità. I ragazzi sanno di aver fatto una buona prestazione, ma sono dispiaciuti. Ci sono cose buone e meno buone. Bisogna pensare a domani ora, ilè stato l’ultimo a non farci vincere l’anno scorso”. Sui cinque gol subiti nelle prime due partite in campionato: “Dobbiamo migliorare lì, ma non solo. Abbiamo preso tre gol brutti, di testa due e un autogol. Non possiamo pensare di non concedere nulla, ma chi prende meno gol ha più possibilità di vincere. Però sabato potevamo vincere sfruttando le occasioni. Sono bilanciate le cose: più determinazione davanti e più ...

