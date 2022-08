Come sta Bianca Balti: ‘Rimuoverò seno e ovaie, potrei ammalarmi di tumore’ (Di venerdì 26 agosto 2022) Bianca Balti si sottoporrà a una doppia mastectomia e a una isterectomia. La modella è infatti risultata portatrice della mutazione BRCA1 e ha scelto di congelare gli ovociti. La top model congelerà gli ovociti Balti ha annunciato l’operazione tramite Instagram spiegando i motivi celati dietro la decisione di congelare gli ovociti, una pratica che le consentirà di avere figli dopo la menopausa forzata a 38 anni. Dovrà asportare seno, tube e ovaie a causa della mutazione BRCA1 che aumenta fino al 40% la possibilità di ammalarsi di tumore alle ovaie. “Il motivo per cui sto procedendo al social freezing, questa volta, è perché questo autunno rimuoverò le ovaie e le tube a causa della diagnosi di BRCA1 che ho ricevuto”, ha scritto Balti su Instagram. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022)si sottoporrà a una doppia mastectomia e a una isterectomia. La modella è infatti risultata portatrice della mutazione BRCA1 e ha scelto di congelare gli ovociti. La top model congelerà gli ovocitiha annunciato l’operazione tramite Instagram spiegando i motivi celati dietro la decisione di congelare gli ovociti, una pratica che le consentirà di avere figli dopo la menopausa forzata a 38 anni. Dovrà asportare, tube ea causa della mutazione BRCA1 che aumenta fino al 40% la possibilità di ammalarsi di tumore alle. “Il motivo per cui sto procedendo al social freezing, questa volta, è perché questo autunno rimuoverò lee le tube a causa della diagnosi di BRCA1 che ho ricevuto”, ha scrittosu Instagram. ...

