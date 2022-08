Cina | il dugongo è “funzionalmente estinto”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 25 agosto 2022) In seguito a una ricerca effettuata sulle coste cinesi, il, conosciuto anche col nome di “mucca di mare” per la sua imponente mole e la corporatura tozza, è stato dichiarato “” nel paese asiatico. L’ultimo esemplare è stato avvistato 14 anni fa, nel 2008. Per estinzione funzionale si intende che una specie animale non ha più un ruolo significativo nell’ecosistema da esso abitato.Eppure un tempo era facile avvistare dugonghi, animali notoriamente pigri, ma molto socievoli, che erano soliti stazionare in superficie in gruppi di tre o quattro individui. A partire dagli anni ’70 i dugonghi erano stati inseriti tra gli animali protetti dopo che si era registrata una drastica diminuzione. Questo era dovuto prevalentemente all’azione dell’uomo, che aveva spinto questi grossi animali via dalle coste cinesi in ...