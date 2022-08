Monza-Udinese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 23 agosto 2022) Venerdì 26 Agosto nello Stadio Brianteo alle ore 18:30 si disputerà la partitadi Serie A. I padroni di casa hanno perso in casa contro il Torino nella prima gara, mentre hanno perso in trasferta con il Napoli nel secondo match. Gli ospiti hanno perso in trasferta con il Milan nella prima gara, mentre hanno pareggiato in casa con la Salernitana nella seconda gara. In classifica di Serie A ilsi trova al 15 posto con 1 punto, mentre l’si trova al 20 posto con 0 punti. Bologna-Verona 1-1: Henry risponde ad Arnautovic: le(3-5-2): Cragno; Marlon, Antov, Carboni; Birindelli, F.Ranocchia, Barberis, Sensi, Molina; Caprari, Petagna....