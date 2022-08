Roma, Mourinho: 'Wijnaldum? Il calcio può essere un m... Chi insulta Felix è una feccia!' FOTO (Di lunedì 22 agosto 2022) Attraverso il suo profilo instagram José Mourinho ha voluto dire la sua sull'infortunio occorso ieri a Gini Wijnaldum, che in allenamento... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) Attraverso il suo profilo instagram Joséha voluto dire la sua sull'infortunio occorso ieri a Gini, che in allenamento...

angelomangiante : Mourinho su #Belotti : “Se è vero che Belotti vuole tanto venire alla Roma, mi piace molto questo feeling. Mi fa pi… - DiMarzio : .@OfficialASRoma: le probabili scelte di #Mourinho per la sfida contro la @USCremonese #SerieA - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #SalernitanaRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - sportli26181512 : Wijnaldum, dopo la frattura alla tibia si decide strategia per il recupero: Una notte a Villa Stuart per Wijnaldum,… - lovigigiglio : RT @ilRomanistaweb: ?? #Mourinho su #Wijnaldum: 'A volte il calcio può fare schifo, anche le persone' Il portoghese: 'In due settimane, Gini… -