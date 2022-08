Nina Zilli, con la mini gonna fa sognare i fan | Gambe al top (Di lunedì 22 agosto 2022) La foto di Nina Zilli ha lasciato tutti senza parole: avete visto che Gambe pazzesche? Guardate la mini gonna che ha indossato. La celebre cantante è tornata a far parlare di sé. Questa volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto che ha dell’incredibile, avete visto di che cosa si tratta? Quello di Nina Zilli L'articolo Nina Zilli, con la mini gonna fa sognare i fan Gambe al top chemusica.it. Leggi su chemusica (Di lunedì 22 agosto 2022) La foto diha lasciato tutti senza parole: avete visto chepazzesche? Guardate lache ha indossato. La celebre cantante è tornata a far parlare di sé. Questa volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto che ha dell’incredibile, avete visto di che cosa si tratta? Quello diL'articolo, con lafai fanal top chemusica.it.

soppyzz : @_mmire mi sorprende tu lo abbia capito ora nina zilli è una dea e chi non lo ammette ha seri problemi, ok? - soppyzz : @_mmire no, ho bisogno di ascoltare la mia dea nina zilli (che associo a pes 2011) - GammaStereoRoma : Nina Zilli - Senza appartenere - romano_40 : @NicolaPorro @DelpapaMax Avete notato che a provocare alla Meloni siano finora tutte artiste donne Elodie, Giorgia,… - radiocalabriafm : Nina Zilli - L'inferno -