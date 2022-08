Coldplay, tre date in Italia nel 2023: tutte le informazioni sui concerti e i biglietti (Di lunedì 22 agosto 2022) Chris Martin aveva già annunciato che l'ultimo album della loro carriera verrà pubblicato a fine 2025. Cosa ne sarà del futuro? I fan possono stare tranquilli: la band inglese continuerà con i tour su musica di repertorio Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 agosto 2022) Chris Martin aveva già annunciato che l'ultimo album della loro carriera verrà pubblicato a fine 2025. Cosa ne sarà del futuro? I fan possono stare tranquilli: la band inglese continuerà con i tour su musica di repertorio

IlContiAndrea : Dopo sei anni dagli ultimi concerti in Italia, i #Coldplay torneranno nell’estate 2023 per tre date: 21 giugno a Na… - team_world : Dopo sei anni dagli ultimi indimenticabili concerti in Italia, i Coldplay tornano live nel nostro Paese per tre dat… - andrewsword2 : RT @LiveNationIT: L’attesa è finalmente terminata! I #Coldplay annunciano tre show in Italia nel 2023 con il loro #MusicOfTheSpheresWorldTo… - laperd1da : RT @LiveNationIT: L’attesa è finalmente terminata! I #Coldplay annunciano tre show in Italia nel 2023 con il loro #MusicOfTheSpheresWorldTo… - maffomkevin : RT @LiveNationIT: L’attesa è finalmente terminata! I #Coldplay annunciano tre show in Italia nel 2023 con il loro #MusicOfTheSpheresWorldTo… -