Vigorito non scioglie i dubbi su Caserta: "Vediamo se col Frosinone ci sarà lui o un altro" (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Tiene banco la questione Fabio Caserta dopo il pareggio ottenuto dal Benevento sul campo del Genoa. Nonostante il punto strappato al "Ferraris", il tecnico di Melito di Porto Salvo non è certo di proseguire la sua avventura sulla panchina giallorossa. Il nome di Daniele De Rossi continua a circolare con insistenza e neanche l'intervento ai microfoni di Sky Sport del presidente Oreste Vigorito ha fatto chiarezza sulla vicenda. Chiaramente stizzito, il numero uno della Strega non ha chiuso la porta a un avvicendamento al timone della sua squadra. "La risposta l'ha data l'allenatore durante la sua conferenza, ha detto che quando ha scelto di fare l'allenatore ha sempre saputo di poter essere sostituito in qualsiasi momento. La cosa non finisce stasera o domattina. Va analizzata momento dopo momento. Il calcio è strano,

