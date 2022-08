Ladispoli | sorpreso a vendere alcolici a un 16enne | denunciato un commerciante

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 agosto 2022) Vendita dia minori e lo spaccio di stupefacenti nel mirino degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato diche da ieri pomeriggio e per tutta la serata sono stati impegnati in attività di controllo sulla movida che hanno riguardato non solo il territorio di, ma anche quello di Cerveteri, con particolare attenzione ai locali solitamente frequentati dai giovani. I controlli nelle attività commerciali Tra le 5 attività sottoposte ad accertamenti la Polizia ha proceduto alla denuncia di una persona per vendita dia un minore di 16 anni. Un altroè stato sanzionato per somministrazione di alimenti e bevande senza la Scia. Leggi anche: Rissa furibonda tra ragazzine 13enni: da Tik Tok all’ospedale Polizia e Finanza per i controlli A svolgere i ...