"Com'è stato lavorare con Dayane Mello?", l'ex collega elogia il suo fandom "educati e protettivi" (Di sabato 20 agosto 2022) Dayane Mello, al centro del gossip nelle ultime ore per aver nuovamente parlato del suo attuale rapporto con Rosalinda Cannavò, è stata chiamata in causa anche da Andrea Dianetti, suo ex collega. Ex collega elogia Dayane Mello e il suo grande fandom: "Lei è dolcissima" Dayane e Andrea Dianetti, infatti, hanno condotto insieme La Pupa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

