Colpi di pistola esplosi in strada nel quartiere Pianura (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alcuni Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella tarda serata di ieri in via Torricelli, nel quartiere napoletano di Pianura. I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno rinvenuto 6 bossoli calibro 9×19 e un’ogiva deformata. Alcuni proiettili avrebbero centrato il muro perimetrale, una vetrata e la porta d’ingresso di un’abitazione. Non ci sono feriti. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alcunid’arma da fuoco sono statinella tarda serata di ieri in via Torricelli, nelnapoletano di. I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno rinvenuto 6 bossoli calibro 9×19 e un’ogiva deformata. Alcuni proiettili avrebbero centrato il muro perimetrale, una vetrata e la porta d’ingresso di un’abitazione. Non ci sono feriti. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ANSACampania : Colpi di pistola esplosi in strada a Napoli - anteprima24 : ** Colpi di pistola esplosi in strada nel quartiere #Pianura ** - mariobianchi18 : Il #19agosto 1983 nasceva #ReevaSteenkamp. Famosa modella sudafricana fidanzata di #OscarPistorius, celebre atleta… - sosolosenza : @eva_mistery @cravattarossa @simone_russi Ma davvero pensi che un 'articolo' ci tuteli? Secondo me solo una pistola… - TgrRaiLiguria : 'La vetrata è esplosa'... 'sembra che la parete sia stata colpita da colpi di pistola, non da grandine.. alcuni dei… -