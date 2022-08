Caos intorno a Darwin Nunez | interviene l’ex Liverpool in sua difesa!

(Di venerdì 19 agosto 2022) Ha fatto scalpore il gestaccio dinella scorsa giornata di Premier League durante-Crystal Palace finita 1-1. Il ragazzo uruguaiano è stato protagonista di una testata nei confronti di Andersen, difensore avversario. Un gesto bruttissimo che però non ha risparmiato punzecchiate a distanza, Andersen infatti ha definito il suo gesto stupido e persino Viviano (ex compagno del difensore) è rimasto sbalordito sostenendo che il ragazzo sia uno di quelli che in campo parla poco. Ovviamente il nuovo bomber di Anfield si è scusato con i tifosi promettendo meno gesti di questo tipo. Luis SuarezMentre tutti però sembrano criticare il ragazzo, che sta muovendo i primi passi nel campionato più affascinante d’Europa, a sua difesa è giunto uno che se ne intende di vicende ...

GrainSand_Anja : RT @lullaebasta: Che è una cosa importante lo capisci dal rumore che fa dentro di te. Talmente tanto rumore, che neanche il caos del mondo… - GiuDoria : RT @lullaebasta: Che è una cosa importante lo capisci dal rumore che fa dentro di te. Talmente tanto rumore, che neanche il caos del mondo… - RTonyii : RT @lullaebasta: Che è una cosa importante lo capisci dal rumore che fa dentro di te. Talmente tanto rumore, che neanche il caos del mondo… - Camynuance1 : RT @lullaebasta: Che è una cosa importante lo capisci dal rumore che fa dentro di te. Talmente tanto rumore, che neanche il caos del mondo… - GraziaLuna_ : RT @lullaebasta: Che è una cosa importante lo capisci dal rumore che fa dentro di te. Talmente tanto rumore, che neanche il caos del mondo… -

LA NAZIONE

... il grano e tutte le altre questioni, è pur sempre con me che l'Occidente deve trattare - tutti a riportare la notizia che Putin e Xi Jinping , nonostante la guerra in Ucraina e ila ...L'ex sindaco di Torino, pur nelinterno al Partito democratico scatenato dalla compilazione ... Se l'è vista brutta, visto cheal suo nome in molti avevano espresso non poche perplessità e ... Firenze, treni nel caos alla stazione Santa Maria Novella: ritardi fino a 200 minuti Giovanni Ciacci, parte la petizione per escluderlo dal reality: il motivo è scioccante Spesso presente nei salotti televisivi Mediaset, è ...Secondo fonti del governo di Ankara, la Russia sarebbe pronta a lavorare per un accordo di pace. Il segretario Onu durante l’incontro a tre: «Qualsiasi danno ...