Vendono proprietà e onoreficenze di uno Stato che non c'è: trenta indagati a Catanzaro, c'è anche un ex generale della Finanza

Smantellata un'organizzazione che si era inventata lo "Stato Teocratico Antartico di San Giorgio", dotato di sovranità autonoma. Dodici ai domiciliari

