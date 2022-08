‘C’è il tassametro e mi stai facendo pagare il doppio’ | il fondatore di Mondo Pengwin aggredito da un tassista a Latina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 agosto 2022) C’è chi scende in piazza per urlare contro l’articolo 10 del Ddl concorrenza, chi continua a non usare il POS in auto, ormai obbligatorio, tra taxi abusivi e NCC irregolari. Poi c’è chi, invece, pensa di poter ‘raggirare’ il cliente, come è successo a Kristian, ceo edel portale d’informazione e intrattenimento, che sui social ha denunciato di essere statoe minacciato da un. Lo stesso che dall’aeroporto di Fiumicino lo aveva portato a, destinazione finale di quel viaggio, che si è concluso a suon di ‘minacce’. Il racconto di Kristiansu Instagram “Faccio la tratta Fiumicino-in taxi più volte al mese per via dei miei tanti viaggi – ha spiegato il giovane – Oggi ...