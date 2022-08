Torre dell’Orso e Porto Cesareo: malori in spiaggia, due morti In mattinata era deceduto l'ex commissario di polizia di Nardò (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una donna di 54 anni di Sternatia è morta nel pomeriggio. In spiaggia nella marina di Torre dell’Orso è stata stroncata da un malore. Sempre nel pomeriggio, in spiaggia a Porto Cesareo, è deceduto un uomo a causa di un malore. Stamattina per un malore mentre faceva il bagno nella marina di Nardò è morto il commissario in pensione di polizia. Aveva 87 anni. L'articolo Torre dell’Orso e Porto Cesareo: malori in spiaggia, due morti <small class="subtitle">In mattinata era deceduto l'ex commissario di polizia di ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una donna di 54 anni di Sternatia è morta nel pomeriggio. Innella marina diè stata stroncata da un malore. Sempre nel pomeriggio, in, èun uomo a causa di un malore. Stamattina per un malore mentre faceva il bagno nella marina diè morto ilin pensione di. Aveva 87 anni. L'articoloin, due Ineral'exdidi ...

