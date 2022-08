Super Fibra per i clienti WINDTRE a 22,90€ (Di mercoledì 17 agosto 2022) Super Fibra WINDTRE senza limiti a partire da 22,90€ al mese tutto incluso e include un anno di Amazon Prime dedicata anche ai già clienti iscritti al servizio dell’e-commerce di Seattle. Sono quattro le tariffe per la linea di casa che è possibile attivare. Per tutti i nuovi clienti sul fisso non sono previsti costi di attivazione ad esclusione delle attivazioni in zona bianca. Se possiedi una SIM WINDTRE puoi attivare la tariffa con gli stessi contenuti delle altre ma al prezzo più conveniente cliccando sul seguente tasto. Attiva Super Fibra WINDTRE Risparmia con il bonus famiglia: Fibra Tim e un PC a 29,90€ Super Fibra WINDTRE senza limiti per tutti Se hai una ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 17 agosto 2022)senza limiti a partire da 22,90€ al mese tutto incluso e include un anno di Amazon Prime dedicata anche ai giàiscritti al servizio dell’e-commerce di Seattle. Sono quattro le tariffe per la linea di casa che è possibile attivare. Per tutti i nuovisul fisso non sono previsti costi di attivazione ad esclusione delle attivazioni in zona bianca. Se possiedi una SIMpuoi attivare la tariffa con gli stessi contenuti delle altre ma al prezzo più conveniente cliccando sul seguente tasto. AttivaRisparmia con il bonus famiglia:Tim e un PC a 29,90€senza limiti per tutti Se hai una ...

FerdiandoArmeni : Tanti vantaggi con la nostra SUPER FIBRA di WINDTRE. Inclusi nel pacchetto anche Netflix ed Amazon Prime. Passa dal… - Mhlciotti : @TheLastDuivel Io che pago sky/dazn raddoppiato/5euro per vedere dazn su sky/smart tv/fibra super/modem wifi/divano… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 8,99€ – 6,99 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - gianmarcoprete : @amiot0p Macché perdonami, è una forma mentis superficiale ab initio, come se nei paesini delle valli alpine ci fos… - stoswaggando : le donne mi sono indifferenti perché da piccolo mia madre mi faceva ascoltare fibra che parlava male delle donne e… -