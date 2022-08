Lega Serie A a Dazn: “Danno irreparabile, entro le ore 16 di oggi diteci come risolverete i problemi” (Di lunedì 15 agosto 2022) Lega Serie A durissima nei confronti di Dazn. L’azienda che detiene i diritti tv del massimo campionato è stata contattata con una lettera da parte della governance dei presidenti della prima divisione, diffusa dall’Ansa, nella quale si chiedono immediati provvedimenti per risolvere i disservizi registrati domenica 14 agosto: “C’è un pregiudizio e un Danno irreparabile per i fatti di ieri, comunicateci entro le 16 di oggi come l’azienda intende porre in essere ogni idonea azione per far si che i problemi tecnici vengano risolti. Questo in ragione del fatto che le gare in programma oggi vedono impegnate due società, Juventus e Napoli, con un grandissimo seguito di tifosi/utenti”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022)A durissima nei confronti di. L’azienda che detiene i diritti tv del massimo campionato è stata contattata con una lettera da parte della governance dei presidenti della prima divisione, diffusa dall’Ansa, nella quale si chiedono immediati provvedimenti per risolvere i disservizi registrati domenica 14 agosto: “C’è un pregiudizio e unper i fatti di ieri, comunicatecile 16 dil’azienda intende porre in essere ogni idonea azione per far si che itecnici vengano risolti. Questo in ragione del fatto che le gare in programmavedono impegnate due società, Juventus e Napoli, con un grandissimo seguito di tifosi/utenti”. SportFace.

Corriere : Dazn, le partite non si vedono e la Lega calcio valuta azioni legali per danno d’immagine - Lega_B : Sì sono teso, anche un admin può essere teso. Tutti dicono 'Sarà il campionato più bello della storia della… - matteosalvinimi : Complimenti agli uomini e alle donne in divisa che hanno fermato il folle anche con l’utilizzo del taser (strumento… - viasyba : ??Buongiorno buongiorno, mi chiamo Lega Serie A e questa mattina mi son svegliata presto?? - torinofc7volte : RT @mgpg07: DAZN ha violato almeno 4 condizioni d'uso imposte dalla Lega Serie A, AGCOM e Legge Melandri nella giornata di oggi. -