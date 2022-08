Paura alle porte di Roma: porta di un pub divorata dalle fiamme (Di sabato 13 agosto 2022) Incendio in un pub alle porte di Roma. Attimi di apprensione per i gestori del locale a seguito del rogo divampato alle prime luci del giorno di ieri, venerdì 12 agosto. Sono tuttora in corso le indagini da parte dei Carabinieri per fare chiarezza sui contorni della vicenda, nessuna pista è esclusa. Leggi anche: Roma. ‘Correte, c’è un incendio’: fiamme e fumo in un negozio Artena, incendio in un pub: cosa è successo I fatti sono avvenuti il 12 agosto intorno alle 6.30 in via Principe Amedeo. In questo frangente la porta d’ingresso di un noto pub è stata divorata dalle fiamme. Siamo ad Artena, un comune della provincia di Roma. Come anticipato, il rogo è partito dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 agosto 2022) Incendio in un pubdi. Attimi di apprensione per i gestori del locale a seguito del rogo divampatoprime luci del giorno di ieri, venerdì 12 agosto. Sono tuttora in corso le indagini da parte dei Carabinieri per fare chiarezza sui contorni della vicenda, nessuna pista è esclusa. Leggi anche:. ‘Correte, c’è un incendio’:e fumo in un negozio Artena, incendio in un pub: cosa è successo I fatti sono avvenuti il 12 agosto intorno6.30 in via Principe Amedeo. In questo frangente lad’ingresso di un noto pub è stata. Siamo ad Artena, un comune della provincia di. Come anticipato, il rogo è partito dalla ...

