Serie A, domani campionato al via: match su Sky e Dazn, calendario (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Solo 24 ore separano i tifosi dall'inizio del campionato di Serie A 2022/2023. A inaugurare la stagione alle 18.30, i campioni d'Italia del Milan che sfideranno l'Udinese, e Sampdoria-Atalanta, quindi Lecce-Inter e Monza-Torino. Ecco, partita per partita, il calendario della prima giornata (13-14-15 agosto) e dove i match saranno trasmessi in streaming: Milan-Udinese, ore 18.30 (Dazn) Sampdoria-Atalanta, ore 18.30 (Dazn/Sky) Lecce-Inter, ore 20.45 (Dazn/Sky) Monza-Torino, ore 20.45 (Dazn) Fiorentina-Cremonese, ore 18.30 (Dazn) Lazio-Bologna, ore 18.30 (Dazn/Sky) Salernitana-Roma, ore 20.45 (Dazn) Spezia-Empoli ore 20.45 (Dazn) Verona-Napoli, ore 18.30

