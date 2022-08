Il papà di Giulia e Alessia: «Voglio che le mie bimbe non siano morte invano» (Di giovedì 11 agosto 2022) In una lettera pubblicata da Repubblica il padre delle ragazze investite da un treno a Riccione scrive: «Non porto rancore rispetto all’inconsulto vociare che si è scatenato all’indomani della tragedia che mi ha colpito. Voglio che questa disgrazia porti a qualcosa di buono, a un bene assoluto. Per tutti» Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 agosto 2022) In una lettera pubblicata da Repubblica il padre delle ragazze investite da un treno a Riccione scrive: «Non porto rancore rispetto all’inconsulto vociare che si è scatenato all’indomani della tragedia che mi ha colpito.che questa disgrazia porti a qualcosa di buono, a un bene assoluto. Per tutti»

news_bologna : Il papà di Giulia e Alessia: “Quanto fango su di me, ma io non porto rancore” - CatelliRossella : Potreste lasciare in pace un uomo che ha perso due figlie ? L'avete un cuore ? O un cervello ? Il papà di Giulia e… - telodogratis : Il papà di Giulia e Alessia: “Tanto fango su di me dopo la tragedia” - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'Non c’è stato un giorno in cui non le abbia accompagnate e riprese da scuola, almeno questo mi rimarrà per sempre, quello che… - fanpage : 'Non c’è stato un giorno in cui non le abbia accompagnate e riprese da scuola, almeno questo mi rimarrà per sempre,… -