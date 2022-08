amnestyitalia : Rinnovato l'isolamento carcerario di Ahmad Manasra, un palestinese arrestato all’età di 13 anni. Da novembre 2021,… - riotta : Su civili #Ucraina @amnesty sbaglia. Ho visitato in luglio la terra di nessuno in Donbass e a Sud e i civili che so… - globalistIT : - giannicipriani7 : - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Il rapporto di #Amnesty ha portato solo due cose: le scuse recenti della stessa, ma prima ancora il risveglio dei pagliac… -

Globalist.it

ha documentato qualcosa che chiama in causa, ma non sul banco degli imputati, alcune ... sapevo di non poter essere felice per quello che avevo lasciato, anche se lo sono per quello che...Sarà presente in un collegio uninominaleda stabilire e sarà anche capolista al ... nel 2016 ha fondato l'associazione "Stefano Cucchi" che fa parte della rete a supporto di... Ancora su Amnesty International e i dispensatori d’infamia Amnesty International è finita in questo tritacarne mediatico. Del casus belli abbiamo già scritto. Quello su cui vorremmo soffermarci è il la perdita di memoria. E’ come se vivessimo in un eterno pre ...Il Pakistan è stato uno dei primi stati al di fuori dell’America Latina in cui la parola “desaparecidos” è diventata di uso comune. Le prime denunce di sparizione forzata risalgono agli anni Novanta.