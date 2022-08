Il vandalo si siede sulla Fontana Contarini appena restaurata

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 agosto 2022) La foto è stata scattata nella serata di martedì 9 agosto. Un uomo ha pensato bene di consumare un gelato sedendosivasca maggiore, appoggiando i piedi su una delle sculture che delimitano la. Un gesto che non è passato inosservato e che dimostra il poco rispetto per il patrimonio culturale della nostra città. In particolare nei confronti di un monumento, come la, fresca di restauro.