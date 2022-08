Frasi di addio, per ogni occasione: delicate e profonde (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ci sono cose particolarmente difficili e dolorose da fare nel corso della vita: una di queste è, senza dubbio, dire addio. Può essere un amore finito, oppure un lutto, ma in ogni caso si tratta di un’azione e di un momento che creano un profondo senso di sofferenza. A volte l’addio è qualcosa a cui si arriva preparati, altre volte è come un fulmine a ciel sereno, ma in ogni caso non è mai semplice. Perché se si tratta della fine di una relazione sarà come dover rimodulare la propria vita sulla base di altre esigenze, di altri obiettivi e sogni. Se si tratta dell’addio definitivo a una persona alla quale si vuole bene, il dolore e il senso di smarrimento sono forti e difficili da gestire. Sono tante le Frasi di addio, parole capaci di dare un senso a ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ci sono cose particolarmente difficili e dolorose da fare nel corso della vita: una di queste è, senza dubbio, dire. Può essere un amore finito, oppure un lutto, ma incaso si tratta di un’azione e di un momento che creano un profondo senso di sofferenza. A volte l’è qualcosa a cui si arriva preparati, altre volte è come un fulmine a ciel sereno, ma incaso non è mai semplice. Perché se si tratta della fine di una relazione sarà come dover rimodulare la propria vita sulla base di altre esigenze, di altri obiettivi e s. Se si tratta dell’definitivo a una persona alla quale si vuole bene, il dolore e il senso di smarrimento sono forti e difficili da gestire. Sono tante ledi, parole capaci di dare un senso a ...

lacittanews : Il padre, insieme ai parenti, all'arrivo si è fermato in lacrime davanti alle bare bianche delle figlie, sui lati s… - Troves_1 : Troppo pessimista? I casi legati all'addio di Calhanoglu e all'infortunio di Kjaer me li ricordo. Situazioni divers… - lvcifermoon : RT @non6comevorrei: quante volte ho detto addio ma intendevo ti prego rimani dove vado senza le tue frasi non mi tocca niente se non le… - non6comevorrei : quante volte ho detto addio ma intendevo ti prego rimani dove vado senza le tue frasi non mi tocca niente se non le tue mani -