Barbara D'Urso al centro della polemica per un commento su Soleil Sorge (Di mercoledì 10 agosto 2022) Barbara D'Urso riesce a creare hype anche in vacanza. Tutto si può dire sulla conduttrice di Pomeriggio 5, ma di sicuro non le si può negare che bastano poche parole sue per creare una polemica incredibile attorno a sé. L'altro giorno è stata ospite all'evento Alessandro Awards 2022, dove ha incontrato Soleil Sorge, scelta da lei dopo il GF VIP come giudice de La Pupa e il Secchione Show. La conduttrice ha conservato un ottimo rapporto con l'influencer italoamericana e si è voluta congratulare con lei, esprimendo tutta la soddisfazione per una sua "Creaturella" che sta spiccando il volo. Secondo The Pipol Gossip avrebbe detto, abbracciando la vippona: "Felice che una mia creatura stia facendo un bel percorso". Questo tipo di espressioni sono tipiche del linguaggio dursiano che ama definire sue ...

