Traffico Roma del 09-08-2022 ore 17 | 00

(Di martedì 9 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione code perintenso sono segnalate lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra laFiumicino e via Ostiense è ancora tra Anagnina e Casilina sono invece di rallentare la circolazione su entrambe le carreggiate della via Appia all’altezza dell’aeroporto di Ciampino è aperta Viale Parioli in precedenza chiusa per lavori all’altezza di via della Moschea è chiusa per allagamento via di Acqua Acetosa Ostiense all’altezza di via Cristoforo Colombo ti rallenta per incidente in via Cristoforo Colombo altezza Viale Oceania e poi in via Laurentina in prossimità di via Vallerano per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale di ...