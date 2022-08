Premiership e blocco navale Scontro a distanza tra Meloni e Salvini

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 agosto 2022) Giorgiaci ha preso gusto, e semmai qualcuno si fosse perso l’intervista a Fox News o l’esplosione del suo ego ieri è tornata a confermare che farà la premier, ovviamente se il 25 settembre il suo partito otterrà il maggior numero di voti nella coalizione. Giorgiainsiste: “Pronta a governare”. La replica di Matteo: “Presto per parlarne” Fumo negli occhi per Matteo, che su questo gioca di sponda con Silvio Berlusconi. “Non ci sono ministri adesso, premier, sottosegretari: aspettiamo il 25 settembre”, ha tagliato corto il leader leghista, tornato a montare i suoi cavalli di battaglia per non farsi superare dall’alleata: tasse e immigrazione. Con un’aggiunta sorprendente: una critica serrata ai cambi di casacca in Parlamento, che hanno sicuramente interessato marginalmente la Lega in uscita, ...