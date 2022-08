Napoli | Sky | “Raspadori e Simeone i due colpi da regalare a Spalletti”

Leggi su seriea24

(Di martedì 9 agosto 2022), SKY: Nel mirino azzurro come riporta Sky ci sonodue trattative separate, ma che viaggiano bene per il. “Il nome diè da tempo nel mirino del. Già nelle scorse settimane il ds Giuntoli aveva parlato dell’argentino come di “un’opportunità da cogliere qualcora ce ne fosse la possibilità”. Condizioni che ora, con l’addio di Petagna in direzione Monza, sembrano esserci tutte. Ildunque è pronto a dare l’assalto al Cholito, ma resta da trovare l’intesa economica e sulla formula con il Verona: gli azzurri puntano a un prestito con diritto di riscatto, mentre il Verona vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto”. “e Sassuolo sono vicine all’accordo per quanto riguarda la base fissa, tra i 33 e i ...