Monza, Galliani: “Juric mi piace, obbiettivo decimo posto” (Di martedì 9 agosto 2022) Monza Galliani- Il Monza continua la sua preparazione in vista del debutto per la prima volta nella storia nella massima serie. I Brianzoli hanno battuto 3-2 il Frosinone, Domenica sera in Coppa Italia. Si lavora sul mercato in entrata, avendo a portata di mano vari obbiettivi per l’attacco: come Petagna, trattativa messa momentaneamente in stand-by. Questo ed altro nelle parole di Galliani, D.S del Monza, a Tuttosport: Sul mercato: “11 acquisti? È un mercato figlio di un mio modo di vedere le cose: la Serie C è uno sport, la Serie B è un altro sport e la Serie A è un altro sport ancora. E la Champions è ulteriormente un altro sport”. Sugli Italiani: “La nostra scelta italiana parte da altri presupposti: è una filosofia precisa del presidente Berlusconi, che io condivido. Gli stranieri impiegano del ... Leggi su seriea24 (Di martedì 9 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista del debutto per la prima volta nella storia nella massima serie. I Brianzoli hanno battuto 3-2 il Frosinone, Domenica sera in Coppa Italia. Si lavora sul mercato in entrata, avendo a portata di mano vari obbiettivi per l’attacco: come Petagna, trattativa messa momentaneamente in stand-by. Questo ed altro nelle parole di, D.S del, a Tuttosport: Sul mercato: “11 acquisti? È un mercato figlio di un mio modo di vedere le cose: la Serie C è uno sport, la Serie B è un altro sport e la Serie A è un altro sport ancora. E la Champions è ulteriormente un altro sport”. Sugli Italiani: “La nostra scelta italiana parte da altri presupposti: è una filosofia precisa del presidente Berlusconi, che io condivido. Gli stranieri impiegano del ...

