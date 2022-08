BOOM! Bake Off diventa «Professional». In gara pasticcerie a conduzione familiare

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 8 agosto 2022) Benedetta ParodiOff Italia – Dolci in Forno ha in serbo sorprese per gli affezionati spettatori che dal 2013 seguono il programma, in onda su Real Time. Il 2 settembre partirà la decima edizione (qui il cast di concorrenti), ma la vera novità arriverà a dicembre, quando il format diventerà. Si chiameràOff– Affari di Famiglia il nuovo spin-off che vedrà per la prima volta aOff concorrenti professionisti. Inci saranno 5 famiglie che gestiscono piccolein tutta Italia, pronte a sfidarsi su Real Time per aggiudicarsi il titolo finale. Allaci sarà sempre Benedetta Parodi, con i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e la new entry Tommaso Foglia a giudicare i professionisti in ...