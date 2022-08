Spesa al supermercato, occhio alla truffa online: svuotano il conto (Di sabato 6 agosto 2022) Spesa al supermercato, bisogna tenere sempre la guardia alta. occhio alla nuova truffa online che sta spopolando sui social. Cosa accade. E’ stato stimato che la Spesa alimentare è senza… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 6 agosto 2022)al, bisogna tenere sempre la guardia alta.nuovache sta spopolando sui social. Cosa accade. E’ stato stimato che laalimentare è senza… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

RFHomer : @Marzia_new The rich stay rich and the poor stay poor! (Leonard Cohen) Questo ha fatto draghi, questo é PIL! Il Pil… - Mr_Eko_Onana : RT @Claudia_CIau: Dai ma come cacchio si fa ad andare a fare la spesa al supermercato in costume? C'è del cattivo gusto e c'è molto degrado… - lukewebsurfer : @sposaisterica @_LeChat_Noir Ci sono spese di gestione e spese personali. Credo (e spero) che l'autore del tweet si… - passetour : RT @pietro_zerbini: @lisanoja Inflazione a due cifre, bollette alle stelle, energia ai massimi costi, spread al massimo da anni, al superme… - antoruotolo : RT @Claudia_CIau: Dai ma come cacchio si fa ad andare a fare la spesa al supermercato in costume? C'è del cattivo gusto e c'è molto degrado… -